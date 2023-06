Amputierten-Fußball-Bundesliga feiert Premiere beim HSV

Im dritten Jahr der Amputierten-Fußball-Bundesliga ist das Team der SG Nord-Ost zum ersten Mal Gastgeber. Auf dem HSV-Gelände in Norderstedt empfängt die aus Spielern vom Hamburger SV, Sportfreunde Braunschweig und Tennis Borussia Berlin bestehende Auswahl am Wochenende Titelverteidiger Fortuna Düsseldorf, Anpfiff Hoffenheim und das neue Team des 1.FSV Mainz 05. Weil auf der Anlage auch die Westkurven-Meisterschaft des HSV ausgetragen wird, dürfen sich die Amputierten-Fußballer großer Aufmerksamkeit erfreuen. „Ich denke, es wird einiges los sein“, sagte der deutsche Nationalspieler Simon Dornblüth der Deutschen Presse-Agentur.

Hamburg (dpa/lno). Im dritten Jahr der Amputierten-Fußball-Bundesliga ist das Team der SG Nord-Ost zum ersten Mal Gastgeber. Auf dem HSV-Gelände in Norderstedt empfängt die aus Spielern vom Hamburger SV, Sportfreunde Braunschweig und Tennis Borussia Berlin bestehende Auswahl am Wochenende Titelverteidiger Fortuna Düsseldorf, Anpfiff Hoffenheim und das neue Team des 1.FSV Mainz 05. Weil auf der Anlage auch die Westkurven-Meisterschaft des HSV ausgetragen wird, dürfen sich die Amputierten-Fußballer großer Aufmerksamkeit erfreuen. „Ich denke, es wird einiges los sein“, sagte der deutsche Nationalspieler Simon Dornblüth der Deutschen Presse-Agentur.

Der 23-Jährige ist seit der ersten Saison dabei und sieht seine Mannschaft trotz der Zusammensetzung und damit verbundenen Probleme auf einem guten Weg. „Aktuell haben wir es so, dass wir alle zwei Wochen trainieren und dann auch über zwei Tage am Wochenende. Das ist natürlich zeitintensiv für alle Spieler und mit großem Aufwand verbunden“, erklärte er, stellte aber auch fest: „Unser Team hat sich stets weiterentwickelt, weshalb wir nun ein ernst zu nehmender Gegner geworden und dank unseres guten Saisonstarts die Verfolger des aktuellen Meisters Fortuna Düsseldorf sind.“ Die Entscheidung in der Meisterschaft fällt nach insgesamt drei Spieltagen dann beim Endrunden-Turnier in Düsseldorf am 2. September.

Die Amputierten-Fußball-Bundesliga ist ein Modellprojekt vom Verein Anpfiff ins Leben, das von der Organisation Aktion Mensch gefördert wird. Die Premiere fand im September 2021 im Rahmen der Fußball-Inklusionstage der DFB-Stiftung Sepp Herberger in Trier statt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg