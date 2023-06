HSV-Spieler Königsdörffer für Ghana bei Afrika-Cup-Quali

Ransford-Yeboah Königsdörffer vom Hamburger SV ist kurzfristig in den Kader der Fußball-Nationalmannschaft von Ghana für das kommende Qualifikationsspiel zum Afrika-Cup in Madagaskar berufen worden. Der 21 Jahre alte Offensivspieler ersetzt Inaki Williams vom spanischen Club Athletic Bilbao, der wegen einer Knieverletzung ausfällt. Das teilte der ghanaische Verband am Freitag mit.

Hamburg (dpa/lno). Ransford-Yeboah Königsdörffer vom Hamburger SV ist kurzfristig in den Kader der Fußball-Nationalmannschaft von Ghana für das kommende Qualifikationsspiel zum Afrika-Cup in Madagaskar berufen worden. Der 21 Jahre alte Offensivspieler ersetzt Inaki Williams vom spanischen Club Athletic Bilbao, der wegen einer Knieverletzung ausfällt. Das teilte der ghanaische Verband am Freitag mit.

Die „Black Stars“ treten am 18. Juni in Madagaskar an. Der gebürtige Berliner könnte dort zu seinem zweiten Einsatz für das westafrikanische Land kommen. Königsdörffer wird zur Mannschaft stoßen, wenn das Team am Montag in der Hauptstadt Accra ihr Trainingslager vor dem Qualifikationsspiel beginnt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg