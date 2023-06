Tödliche Messerstiche gegen 34-Jährige: Urteil erwartet

Im Prozess um tödliche Messerstiche auf eine Frau in Hamburg-Rahlstedt wird am Freitag (9.00 Uhr) das Urteil der Strafkammer am Landgericht erwartet. Der Lebensgefährte der 34-Jährigen hatte die Tat zum Auftakt des sogenannten Sicherungsverfahrens am Dienstag gestanden. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der 28-Jährige einen Totschlag beging, dabei aber aufgrund einer psychischen Erkrankung schuldunfähig war. Der Beschuldigte soll in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden.

Nach Angaben des Staatsanwalts tötete der 28-Jährige seine Freundin am Abend des 14. Dezembers 2022. Die Frau habe über 100 Schnitt- und Stichverletzungen erlitten und sei an einer Atemlähmung gestorben, hieß es. Der 28-Jährige war nach der Tat aus dem Fenster der Wohnung gesprungen und geflüchtet. Kurz darauf hatte ihn die Polizei festgenommen. Der Beschuldigte erklärte vor Gericht, dass er seit seinem elften oder zwölften Lebensjahr Drogen nehme und an paranoider Schizophrenie leide.

