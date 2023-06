Landeshauptstadt Grüne Aust neue Stadtpräsidentin in Kiel

Neue Stadtpräsidentin in Kiel ist mit Bettina Aust erstmals eine Grüne. Die Ratsversammlung wählte die Mitarbeiterin der grünen Landtagsfraktion am Donnerstag in ihrer konstituierenden Sitzung, wie die Stadt mitteilte. Aust ist seit 2018 Ratsmitglied. Sie leitet künftig die Sitzungen der Ratsversammlung und ist darüber hinaus gemeinsam mit Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) die höchste Repräsentantin der Landeshauptstadt.