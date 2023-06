Berufsschüler auf Schulhof von Motorrad verletzt: Festnahme

Zwei Motorradfahrer sind mit ihren Maschinen auf einen Schulhof in Rendsburg gefahren und haben dabei zwei Schüler verletzt. Am Donnerstagvormittag waren die beiden Männer nach Angaben der Polizei auf das Gelände einer Berufsschule gefahren, um dort „scheinbar zu posen“, wie es hieß. Sie seien schließlich von Schülern angehalten und auf ihr Verhalten angesprochen worden. Die Fahrer gaben jedoch Gas und verletzten zwei Schüler leicht. Die Verletzten kamen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.