HSV-Sportvorstand: „Kein Verständnis“ für Frauen-Relegation

Sportvorstand Jonas Boldt kritisiert den Aufstiegsmodus auf dem Weg in die 2. Frauen-Bundesliga. Der 41-Jährige ist eigentlich nur für den Leistungsbereich der Männer zuständig, aber er „habe kein Verständnis dafür, dass Vereine wie jetzt der HSV oder der FC Viktoria, die beide in ihren Regionalligen Meister geworden sind, nicht direkt in die zweite Bundesliga aufsteigen“, sagte er im Podcast „Entscheider treffen Haider“ des „Hamburger Abendblatts“ (Donnerstag).