Bauarbeiten im Dreieck Norderelbe: A1-Sperrung

Auf der Rückfahrt von der Ostsee müssen Tagesausflügler am Wochenende mit einem längeren Stau bei Hamburg rechnen. Die A1 in Richtung Bremen wird im Dreieck Norderelbe gesperrt. Ein Konvoi mit Tausenden Motorradfahrern könnte den Verkehr weiter verlangsamen.

Hamburg. Zur Reparatur von Fahrbahnschäden im Hamburger Autobahndreieck Norderelbe wird die A1 am Sonntag in Richtung Bremen voll gesperrt. Autofahrer sollten an dem Dreieck über die B75 ausweichen, teilte die Autobahn GmbH Nord mit. Auf einer Brücke der A1 über die A255 und im Bereich der Zusammenführung beider Autobahnen seien Asphaltschäden entdeckt worden, die zwingend vor der Hauptreisezeit behoben werden müssten. Die A255 verbindet die A1 mit der Hamburger Innenstadt.

Die komplette Sperrung der Richtungsfahrbahn beginnt am frühen Sonntagmorgen um 3.00 Uhr und endet abends gegen 22.00 Uhr. Bereits am Samstag ist die Richtungsfahrbahn Bremen nur einspurig befahrbar. Diese Einschränkung beginnt am frühen Samstagmorgen um 2.00 Uhr. Der Sprecher der Autobahn-Gesellschaft, Christian Merl, rechnet mit mehreren Kilometer langen Staus.

Für das Wochenende sagt der Deutsche Wetterdienst Sonnenschein und sommerliche Temperaturen voraus. Neben zahlreichen Ostsee-Ausflüglern dürften auch viele Motorradfahrer unterwegs sein. Nach dem Hamburger Motorradgottesdienst wollen am Sonntagmittag Tausende Biker in einem Konvoi über die Elbbrücken, die A255 und die A1 nach Buchholz in der Nordheide (Kreis Harburg) fahren. Der Veranstalter erwartet nach Polizeiangaben bis zu 15.000 Teilnehmer. Für die Durchfahrt des Konvois sollen die A255 und die A1 vorübergehend in Richtung Süden für andere Verkehrsteilnehmer gesperrt werden.

