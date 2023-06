Wert der Auftragseingänge im Wohnungsbau deutlich gesunken

Der Wert der Auftragseingänge im Wohnungsbau in Hamburg ist im ersten Quartal dieses Jahres deutlich eingebrochen. Im Vergleich zu den ersten drei Monaten des Vorjahres ging der Wert um 44,5 Prozent auf gut 99 Millionen Euro zurück, wie das Statistikamt Nord am Mittwoch mitteilte. Preisbereinigt - also nach Abzug der Inflation - betrug der Rückgang demnach sogar 50,9 Prozent.