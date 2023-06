Innere Sicherheit: CDU erhebt Vorwürfe gegen Rot-Grün

Die CDU-Opposition in der Hamburgischen Bürgerschaft hat in Bezug auf die Sicherheit in der Stadt schwere Vorwürfe gegen die rot-grüne Koalition erhoben. „Die Situation in unserer Stadt ist brisant, an manchen Orten ist die Situation inzwischen unerträglich geworden“, sagte CDU-Fraktionschef Dennis Thering am Mittwoch in einer Aktuellen Stunde der Bürgerschaft. Rund um den Steindamm in der Innenstadt hätten viele Menschen Angst, der Hamburger Hauptbahnhof sei zum unsichersten Bahnhof Deutschlands gekürt worden und auch am Jungfernstieg wolle sich nach Geschäftsschluss niemand mehr aufhalten.