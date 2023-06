Hapag-Lloyd-Chef: Containerschifffahrt hat sich normalisiert

Nach den Corona-Jahren mit märchenhaften Gewinnen für die Containerreedereien hat sich die Branche wieder auf dem Vor-Pandemie-Niveau eingependelt. „Der Markt hat sich wieder normalisiert“, sagte der Chef von Deutschlands größter Reederei Hapag-Lloyd, Rolf Habben Jansen, am Dienstag in Hamburg. Die Schiffsstaus etwa infolge geschlossener Häfen hätten sich weitgehend aufgelöst. Wegen hoher Lagerbestände habe die Nachfrage zuletzt nachgelassen. Er gehe aber davon aus, dass sie im zweiten Quartal wieder etwas anziehen werde und dann am Ende im Jahresvergleich ein Plus zu verzeichnen sein werde. „Wir sehen seit April eine gewisse Erholung und ich erwarte eine ziemlich normale Hochsaison“, sagte Habben Jansen.