Kreis Pinneberg: Kapazitätsgrenze bei Flüchtlingen erreicht

Angesichts der Flüchtlingssituation in Schleswig-Holstein schlägt der bevölkerungsreichste Kreis Pinneberg Alarm. „Unsere Kapazitätsgrenze ist erreicht“, erklärte Wedels Bürgermeister Gernot Kaser (parteilos) nach Angaben der Kreisverwaltung vom Dienstag in Wedel bei einem Treffen der Kommunen des Kreises mit Integrationsministerin Aminata Touré (Grüne) stellvertretend für den gesamten Kreis. Die Begegnung fand am vorigen Donnerstag statt.