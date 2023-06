Sonniger und warmer Tag in Hamburg und Schleswig-Holstein

Die Menschen in Hamburg und Schleswig-Holstein erwartet am Dienstag ein verbreitet sonniger und auch warmer Tag. In den Morgenstunden ist es mancherorts noch neblig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Vormittags und im Verlauf des Tages wird es insbesondere im Bereich der Nordfriesischen Inseln wolkig, sonst meist sonnig und trocken. Dabei steigen die Temperaturen auf bis zu 25 Grad in Hamburg, 23 Grad in Kiel und leicht erwärmte 14 Grad auf Sylt. Der Wind weht dabei schwach, an der Nordsee mäßig bis frisch aus Nord bis Nordwest.