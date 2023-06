Klagen gegen Windkraftpläne der Landesregierung

Das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Schleswig verhandelt am Dienstag (10.00 Uhr) mündlich über zwei Klagen gegen die regionale Windplanung für die Mitte Schleswig-Holsteins. Konkret geht es um den Regionalplan für den Planungsraum II, der die kreisfreien Städte Kiel und Neumünster sowie die Kreise Plön und Rendsburg-Eckernförde umfasst. In den Regionalplänen werden unter anderem sogenannte Vorranggebiete für die Windenergienutzung an Land festgelegt. Nur hier dürfen große - raumbedeutsame - Windkraftanlagen errichtet und erneuert werden. Andere, der Windkraft entgegenstehende Nutzungen sind nicht erlaubt.