Flugabwehrsystem: Luftwaffe bildet slowakische Soldaten aus

Noch bis Ende Juni bildet die Luftwaffe im schleswig-holsteinischen Todendorf Soldaten aus der Slowakei am Flugabwehr-Waffensystem Mantis aus. „Die Ausbildung der Soldaten läuft seit Anfang Mai“, sagte eine Sprecherin der Luftwaffe am Mittwoch. Im Rahmen der Ausbildung werde mit dem Flugabwehrsystem aber nicht geschossen. Im weiteren Jahresverlauf ist zudem ein Mentoring in der Slowakei durch deutsche Soldaten geplant.