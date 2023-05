Hamburger Flughafen: Festnahmen wegen Offene Geldstrafen

Ein Beamter der Bundespolizei kontrolliert Reisende am Flughafen.

Bei einer Kontrolle am Hamburger Flughafen hat die Bundespolizei zwei mit Haftbefehl gesuchte Männer vorläufig festgenommen. Bei der versuchten Ausreise eines 47-Jährigen und der Einreise eines 23-Jährigen fielen den Beamten am Dienstag nicht beglichene Geldstrafen auf, wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte.