Komiker Hermanns: Von Berlin aus scheint Hamburg verlockend

Komiker Thomas Hermanns (60) kann verstehen, dass Menschen von Berlin nach Hamburg ziehen. „An einem ranzigen Januarabend in Berlin erscheint einem die freundliche Bürgerlichkeit in Hamburg schon sehr verlockend“, sagte Hermanns der Wochenzeitung „Die Zeit“. Der 60-Jährige wohnt heute in Berlin und lebte von 1992 bis 2002 in Hamburg. Hier gründete er 1992 die Live-Show „Quatsch Comedy Club“, die seit 1997 auch im Fernsehen zu sehen ist. Mitte Mai kehrte der „Quatsch Comedy Club“ nach Hamburg zurück, Donnerstag, Freitag und Samstag ist die Show auf dem Raddampfer „Queen“ zu sehen.