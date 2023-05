Projekt SmartKai: Elektronische Einparkhilfe für Schiffe

Eine Art elektronischer Einparkhilfe in Häfen soll künftig das sichere Anlegen von Schiffen gewährleisten und Unfälle vermeiden. Die landeseigene Hafengesellschaft Niedersachsen Ports stellte das Ergebnis von gut drei Jahren Entwicklungsarbeit am Mittwoch in Cuxhaven vor. Das System SmartKai besteht aus lasergestützten Sensoren an Kais, Hafeneinfahrten oder in Schleusen. Sie übermitteln Daten zu Position, Annäherung und Geschwindigkeit eines Schiffs an die Kapitäne oder Lotsen.

Beim An- und Ablegen müssten die Schiffe in schwer abschätzbaren Bereichen manövrieren, beeinflusst durch Gezeiten, Strömung, Wind und anderen Verkehr, schrieb Niedersachsen Ports zu dem Projekt. Nach früheren Angaben passiert in den niedersächsischen Seehäfen einmal in der Woche ein kleinerer oder größerer Unfall beim Manövrieren.

Das Entwicklungsprojekt SmartKai lief von Ende 2019 bis in den Herbst 2022 und kostete etwa 2,4 Millionen Euro. Es wurde vom Bundesverkehrsministerium gefördert.

