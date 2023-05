Luftverkehr Airbus übergibt in Hamburg 600. Maschine an die Lufthansa

Der Airbus A321neo „Münster“ der Fluggesellschaft Lufthansa hebt am Airbus-Werk in Finkenwerder zum Flug nach München ab.

Der Flugzeugbauer Airbus hat am Mittwoch in Hamburg die 600. Maschine an die Lufthansa übergeben. Der Airbus A321neo mit dem Kennzeichen D-AIEQ trägt den Taufnamen der Stadt Münster und wurde für das Jubiläum mit einer Sonderlackierung versehen, die in großen Ziffern die Zahl 600 zeigt.