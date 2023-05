Kinder sollen Obdachlosen beschimpft und bestohlen haben

Drei Kinder sollen in Kiel-Gaarden einen Obdachlosen bepöbelt, zu Boden gerissen und bestohlen haben. Ersten Erkenntnissen zufolge seien sie in der Nacht zum Dienstag an den Mann herangetreten und hätten ihn beschimpft, teilte die Polizei in Kiel am Dienstag mit. Im Laufe des Streites habe ein Kind ihn am auf dem Rücken getragenen Rucksack zu Boden gerissen. Anschließend hätten sie den Rucksack gestohlen und seien geflüchtet.