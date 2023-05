Zahl neuer Wohnungen steigt auf mehr als 9000

Die Zahl neuer Wohnungen in Hamburg ist im vorigen Jahr deutlich gestiegen. Insgesamt wurden in der Hansestadt 9234 neue Wohnungen fertiggestellt, fast 18 Prozent mehr als im Vorjahr. Das teilte das Statistikamt Nord am Dienstag in Hamburg mit. Rückläufig war allerdings die Zahl der Baugenehmigungen. Davon gab es 2022 knapp 9200. Das waren 6,6 Prozent weniger als noch 2021.

Hamburg (dpa/lno). Die Zahl neuer Wohnungen in Hamburg ist im vorigen Jahr deutlich gestiegen. Insgesamt wurden in der Hansestadt 9234 neue Wohnungen fertiggestellt, fast 18 Prozent mehr als im Vorjahr. Das teilte das Statistikamt Nord am Dienstag in Hamburg mit. Rückläufig war allerdings die Zahl der Baugenehmigungen. Davon gab es 2022 knapp 9200. Das waren 6,6 Prozent weniger als noch 2021.

8672 neue Wohnungen entstanden in neu gebauten Gebäuden, weitere 562 Wohnungen wurden durch Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden geschaffen, teilten die Statistiker mit. Deutlich gestiegen ist die Zahl der neuen Eigentumswohnungen. 2022 waren es 2562, nach 1346 im Jahr zuvor. Von den Wohnungen in neu gebauten Gebäuden entstand der Großteil (85,4 Prozent) im Geschosswohnungsbau, 13,2 Prozent in Ein- und Zweifamilienhäusern. Die durchschnittliche Größe der im Neubau geschaffenen Wohnungen stieg auf 81,7 (Vorjahr: 74,9) Quadratmeter.

