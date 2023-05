Prozess gegen Frau wegen illegaler Schönheitsbehandlungen

Wegen illegaler Schönheitsbehandlungen muss sich eine 35-Jährige vor dem Amtsgericht Hamburg verantworten. Der Prozess beginnt am Dienstag (11.00 Uhr), der Frau werden gefährliche Körperverletzung und Verstöße gegen das Heilpraktikergesetz zur Last gelegt. Sie soll im Jahr 2020 in mindestens elf Fällen Hautunterspritzungen ohne ärztliche Approbation oder sonstige Erlaubnis durchgeführt haben.