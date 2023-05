Finanzsenator legt Hamburger Steuerschätzung vor

Knapp zwei Wochen nach den Zahlen für ganz Deutschland legt Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) am Dienstag (12.30 Uhr) die regionalisierte Steuerschätzung für Hamburg vor. Für Bund, Länder und Kommunen gehen die Steuerschätzer insgesamt in diesem Jahr von 16,8 Milliarden Euro Steuern weniger aus als noch im November erwartet. Im kommenden Jahr sollen es sogar 30,8 Milliarden Euro weniger sein. Ähnlich sieht es für die Folgejahre aus. Die Hamburger November-Schätzung war für Kan2023 noch von Steuermehreinnahmen in Höhe von 448 Millionen Euro ausgegangen.