Hamburger Reeder Bertram Rickmers gestorben

Der Hamburger Reeder Bertram Rickmers ist tot. „Herr Rickmers verstarb völlig überraschend in der Nacht zu Montag zu Hause“, heißt es in einer der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Mitteilung der Geschäftsleitung des Unternehmens Asian Spirit Steamship Company an die Belegschaft. Der 71-Jährige war Chef des Schifffahrtsunternehmens. Zunächst hatte die „Bild“ berichtet. Demnach war Rickmers in der Familienvilla eine Treppe hinabgestürzt. Aus Unternehmenskreisen war von einem tragischen Unfall die Rede.

Bertram Rickmers blickt am 15.12.2016 in Hamburg am Rande eines Interviews in die Kamera.

„In Gedanken sind wir in dieser Stunde vor allem bei Bertram Rickmers’ Frau Franziska, seinen drei Kindern und fünf Enkeln, denen unser tiefstes Mitgefühl gilt“, heißt es weiter in der Mitteilung an die Belegschaft.

Rickmers entstammte einer Hamburger Reeder-Dynastie. Die von ihm geführte Rickmers Holding AG meldete 2017 Insolvenz an, nachdem die HSH Nordbank als einer der wichtigen Gläubiger einen außergerichtlichen Sanierungsplan abgelehnt hatte. Die Reederei wurde aber nicht abgewickelt, sondern konnte mit einem neuen Eigner weitermachen.

