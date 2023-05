Auto mit Reifenschaden gestoppt: Fahrerin mit 1,87 Promille

Eine 50-Jährige ist laut Polizei betrunken und mit Reifenschaden an ihrem Wagen auf der Autobahn 1 in Richtung Süden unterwegs gewesen. Da die Frau in starken Schlangenlinien gefahren sei und andere Autofahrer außerdem einen defekten Vorderreifen bemerkt hätten, hätten sie die 50-Jährige zwischen den Anschlussstellen Pansdorf und Ratekau zum Anhalten gebracht, teilte die Polizei am Montag mit. Bei einer anschließenden Polizeikontrolle am Sonntagabend stellte sich demnach heraus, dass die 50-Jährige alkoholisiert war. Ein entsprechender Atemalkoholtest habe einen Wert von 1,87 Promille ergeben, berichtete die Polizei. Die Frau musste ihre Fahrt zum Hamburger Flughafen mit dem Taxi fortsetzen.