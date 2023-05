Stadt Hamburg wirbt mit neuer Website um Fachkräfte

Mit einer neuen Website versucht Hamburg, Fachkräfte für die Stadt zu gewinnen. Unter www.karriere.hamburg informiert die Stadt als Arbeitgeberin über die vielfältigen Möglichkeiten eines Einstiegs, wie das Personalamt des Senats am Montag mitteilte. Der Auftritt sei Teil eines neuen Personalmarketing-Konzeptes, das dazu diene, die Stadt als „Arbeitgeberin bekannter zu machen und dem Fachkräftemangel entgegen zu wirken“, hieß es.

Bei der Freien und Hansestadt Hamburg können Fachkräfte demnach in mehr als 300 Berufen arbeiten, fast 30 Ausbildungsberufe erlernen und zehn Studiengänge absolvieren. Auch in Zukunft brauche die Stadt qualifiziertes Personal, so das Personalamt des Senats. Mit der neuen Website werden den Angaben nach „die Vorteile der Arbeitgeberin wie Vielfalt, sinnstiftende Jobs und vorhandene Benefits betont“, etwa flexible Arbeitszeitmodelle.

