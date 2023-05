Verdächtige dank Videoüberwachung nach Einbruch gefasst

Nach einem Einbruch in den Bürocontainer eines Autohandels in Lübeck hat die Polizei einen Mann und eine Frau unter dringendem Tatverdacht festgenommen. Der 35 Jahre alte Mann und die 32 Jahre alte Frau seien durch Videoaufzeichnungen vom Tatort überführt worden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag mit. Nach Angaben der Polizei sollen die mutmaßlichen Täter am Sonnabend den Bürocontainer aufgebrochen und ein Laptop sowie die Schlüssel für zwei Autos nebst der dazugehörigen Fahrzeuge gestohlen haben.