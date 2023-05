Heinold: Nimmermann der Richtige als Habecks Staatssekretär

Mit Philipp Nimmermann als neuem Staatssekretär hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck nach Einschätzung der schleswig-holsteinischen Finanzministerin Monika Heinold (alle Grüne) eine ausgesprochen gute Wahl getroffen. „Mit seiner Klugheit, seiner Erfahrung und seiner Zugewandtheit ist Philipp Nimmermann genau der Richtige für diesen Job“, erklärte Heinold am Montag in Kiel. Sie war von Oktober 2014 bis Januar 2019 Nimmermanns Chefin: Der heute 57-Jährige war seinerzeit als Finanzstaatssekretär in Kiel zuständig für die damalige HSH Nordbank, für weitere Beteiligungen des Landes, die Schuldenverwaltung, den Versorgungsfonds und die Steuerverwaltung.

„Die Zusammenarbeit mit ihm habe ich in bester Erinnerung“, sagte Heinold am Montag. Nimmermann sei ihr ein guter Berater gewesen. „Ich wünsche Philipp Nimmermann immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel!“

Nimmermann soll in Berlin Nachfolger von Staatssekretär Patrick Graichen werden. Ressortchef Habeck hatte am vergangenen Mittwoch mitgeteilt, dass Graichen seinen Posten räumen muss. Hintergrund ist demnach die geplante Förderung eines Projekts des BUND-Landesverbandes Berlin, in dessen Vorstand Graichens Schwester ist. Graichen soll in den einstweiligen Ruhestand versetzt werden.

Während seiner Zeit in Kiel saß Nimmermann jahrelang mit seinem künftigen Chef im schleswig-holsteinischen Landeskabinett: Habeck amtierte von 2012 bis 2018 als Umwelt- und Energieminister an der Förde.

