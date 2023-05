98.000 Zuschauer: Rekord für Spring- und Dressur-Derby

Die Hoffnung der Organisatoren auf einen Zuschauerrekord für das Derby-Turnier in Hamburg hat sich erfüllt. Etwa 98.000 Besucher waren von Mittwoch bis zum Sonntag zum Pferdesport-Klassiker in Klein Flottbek gekommen. Damit sei die alte Bestmarke aus der Vor-Coronazeit von mehr als 93.000 deutlich übertroffen worden, sagte Turnierchef Volker Wulff am Sonntag noch vor der Entscheidung um das 92. deutsche Spring-Derby. „Ich bin mega-zufrieden“, meinte er. „Ich kann mir vorstellen, dass wir bald die 100.000 knacken.“