Volle Straßen im Norden und Nordosten nach langem Wochenende

Hamburg/Stralsund. Tagesausflügler und Urlauber haben am Sonntag auf den Straßen im Norden und Nordosten zum Teil viel Geduld aufbringen müssen. In Hamburg endeten am Sonntag die Schulferien, zudem nutzten viele Ausflügler das lange Himmelfahrtswochenende und das schöne Wetter für einen Ausflug an die Küsten.

So habe es etwa auf dem Weg von Rügen nach Stralsund bereits den ganzen Tag zähfließenden Verkehr gegeben, wie eine Sprecherin des zuständigen Polizeipräsidiums Neubrandenburg am späten Mittag sagte. Der ADAC Staumelder zeigte am Mittag zudem zum Teil kilometerlange Staus unter anderem auf der A14 rund um Schwerin und auf der A19 bei Wittstock/Dosse an.

Auch auf den Autobahnen rund um Hamburg kam es nach Angaben der Verkehrsleitstelle Hamburg zu Verzögerungen und stockendem Verkehr. Unter anderem eine Baustelle auf der A1 sorgte zum Teil für lange Staus.

In Schleswig-Holstein staute es sich am Sonntagmittag laut ADAC Staumelder unter anderem auf der A1 von Fehmarn nach Lübeck auf mehreren Abschnitten. Zudem brauchten Autofahrer auf der A7 zwischen Hamburg und Flensburg an einigen Stellen viel Geduld.

