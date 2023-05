Kontrollverlust Drei Verletzte bei Autounfall in Hamburg

Bei einem Autounfall in Hamburg sind drei Menschen verletzt worden. Aus bislang ungeklärter Ursache hatte der Fahrer des Autos die Kontrolle verloren und krachte mit seinem Fahrzeug gegen eine Leitplanke und einen Mast, wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte. Alle drei Insassen wurden am frühen Sonntagmorgen ins Krankenhaus gebracht.