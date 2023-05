Bei der Jungen Tafel in Lübeck verteilen Studierende und junge Menschen Lebensmittel an Bedürftige. „Wir wollen mehr junge Menschen für ehrenamtliches Engagement begeistern“, sagt Mitbegründerin Yasmine Muellejans.

Ehrenamtliche Helferinnen sortieren an einer Ausgabestelle Lebensmittel für die Gäste.

Hilfsprojekt Junge Tafel Lübeck will Jugend fürs Ehrenamt begeistern

Lübeck (dpa/lno). Normalerweise sind es zumeist ältere Menschen, die bei den Tafeln Lebensmittel an Bedürftige verteilen. Doch bei der Ausgabestelle am Kolberger Platz in Lübeck stehen junge Menschen hinter dem Ausgabetresen. „Wir wollen mehr junge Menschen dafür begeistern, sich ehrenamtlich bei den Tafeln zu engagieren“, sagt Yasmine Muellejans. Die Medizinstudentin hat im April 2023 gemeinsam mit dem Jungunternehmer Alexander Osiik die Junge Tafel gegründet.

„Unsere Arbeit für die Kunden unterscheidet sich nicht von der der normalen Tafeln“, sagt sie. „Aber bei den Öffnungszeiten und der Einteilung der Helfer berücksichtigen wir die Möglichkeiten von Schülern, Studenten und Berufstätigen stärker.“ So sei auch ein stundenweiser Einsatz möglich, was bei den normalen Tafeln nicht gehe. „Außerdem gehen wir etwas andere Wege bei Werbung und Kommunikation, beziehen die sozialen Medien stärker mit ein“, sagt sie.

Bundesweit gibt es bislang rund zehn Jugendtafeln, die alle unter dem Dach der lokalen Tafeln geführt werden. „Ihre Anzahl schwankt ein wenig“, sagt die Projektkoordinatorin „Tafel Jugend“ beim Bundesverband Tafel Deutschland, Vera Willmann. „Aber ihre Zahl wächst seit etwa drei Jahren ständig.“ Insgesamt gibt es in Deutschland 964 Tafeln, die gespendete Lebensmittel verteilen.

Die Idee der Jugendtafeln stoße mehr und mehr auf Zustimmung, sagt auch Uwe Escher, Vorstandsvorsitzender der Lübecker Tafel. „Wir stellen uns regelmäßig bei Veranstaltungen für Erstsemester vor und stoßen dort auf viel Interesse“, sagt Escher. „Wir sind immer offen für Veränderungen, die junge Ehrenamtliche auf den Weg bringen.“

Eine weitere Veränderung hat Muellejans bereits im Kopf. „Wir planen demnächst, an Schulen zu gehen und dort für die Themen soziale Gerechtigkeit und Ressourcenschutz zu werben“, sagt sie. Schließlich leistete die Tafelbewegung auch dazu einen wichtigen Beitrag.

