Harley Days gehen zu Ende: Große Parade durch die Stadt

Endspurt für Motorradbegeisterte bei den Hamburg Harley Days. Am Sonntag (10.00 Uhr) startet auf dem Gelände am Großmarkt der letzte Tag des dreitägigen Bikertreffens. Höhepunkt des Events ist dabei die große Harley-Parade am Nachmittag. Um 14.00 Uhr werden tausende Bikerinnen und Biker gemeinsam durch die Stadt fahren, dabei auch über die Köhlbrandbrücke und die Reeperbahn düsen und wieder am Großmarkt ankommen. Mit dabei sind als bekannte Motorradfahrer diesmal Star-Tätowierer Randy Engelhard, Kitesurfer Linus Erdmann, Schauspieler Simon Böer, der einstige Udo-Lindenberg-Leibwächter Eddy Kante und Kiez-Kult-Türsteher Fabian Zahrt. Für dem Ausflug durch die Stadt sind die betroffenen Straßen für jeweils etwa 30 Minuten gesperrt.