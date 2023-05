Bäderland Hamburg hat die Freibadsaison eingeläutet

Am ersten Tag der Hamburger Freibadsaison hat ein Schwan das Naturbad Stadtparksee für sich allein.

Bäderland Hamburg hat am Samstag in den beiden Sommerfreibädern Naturbad Stadtparksee und Kaifu-Bad die Freibadsaison in Hamburg eingeläutet. Bei noch recht frischen Luft- und Wasser-Temperaturen sowie bedecktem Himmel wagten nach Angaben eines dpa-Reporters im Naturbad Stadtparksee nur wenige Menschen den Sprung ins Wasser.