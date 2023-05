470er-Mixed-Duo Diesch/Markfort holt EM-Silber vor Sanremo

Simon Diesch und Anna Markfort sind Vize-Europameister im olympischen 470er-Mixed. Im italienischen Revier vor Sanremo verteidigten der Steuermann vom Württembergischen Yacht-Club und seiner Vorschoterin vom Verein Seglerhaus am Wannsee ihren in der Hauptrunde erkämpften zweiten Platz. Zu EM-Gold fehlte dem deutschen Duo in der Endabrechnung nur ein Punkt. Europameister wurden die Schweden Anton Dahlberg und Lovisa Karlsson. Bronze sicherten sich die Franzosen Hippolyte Machetti/Aloise Retornaz.