Gesundheit Allzeithoch bei Krankschreibungen in Hamburg

Die Zahl der Krankheitstage bei Arbeitnehmern in Hamburg ist nach Angaben der Barmer im vergangenen Jahr auf ein Allzeithoch gestiegen. Demnach waren die bei der Krankenkasse Versicherten durchschnittlich 20 Tage krankgeschrieben, wie die Barmer am Freitag mitteilte. 2021 seien es noch 15 Tage gewesen. Der Krankenstand sei von 4,12 Prozent auf 5,47 Prozent in 2022 gestiegen. Mit Abstand häufigster Grund für Krankschreibungen seien Atemwegsinfekte gewesen.