Kiels Handballer kämpfen um Halbfinale der Champions League

Um die Endrunde der Königsklasse am 17. und 18. Juni in Köln zu erreichen, müssen die Kieler Handballer gegen PSG mit fünf Toren gewinnen. Der THW glaubt an das „Wunder von Paris“.

Kiel (dpa/lno). Die Handballer des THW Kiel kämpfen um den Einzug in die Endrunde der Champions League. Der deutsche Rekordmeister steht am Mittwoch (20.45 Uhr/DAZN) im Viertelfinal-Rückspiel bei Paris Saint-Germain aber vor einer hohen Hürde. Nach der 27:31-Hinspielniederlage müssen die Kieler mit fünf Toren Differenz gewinnen, um die Endrunde der Königsklasse am 17. und 18. Juni in Köln zu erreichen. Bei einem Sieg mit vier Treffern würde ein Siebenmeterwerfen über das Weiterkommen entscheiden.

„Wir werden Mittwoch bereit sein. Wir werden versuchen, das Wunder von Paris zu schaffen“, kündigte THW-Coach Filip Jicha an. Und sein kroatischer Kapitän Domagoj Duvnjak ergänzte: „Ich habe das Gefühl, dass wir in Paris besser als zu Hause spielen werden.“

