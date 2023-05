Urteil gegen Ex-Grünen-Bezirkspolitiker im Untreue-Prozess

Im Untreue-Prozess gegen den früheren Grünen-Bezirkspolitiker Michael Osterburg will die Große Strafkammer des Landgerichts Hamburg am Mittwoch (13.00 Uhr) das Urteil verkünden. Die Staatsanwaltschaft hat für den ehemaligen Fraktionschef im Bezirk Mitte zwei Jahre auf Bewährung sowie eine Geldauflage in Höhe von 10 000 Euro gefordert. Der 55-Jährige hatte gestanden, sich zwischen 2015 und 2019 Privatausgaben in Höhe von über 26 000 Euro zu Unrecht aus der Fraktionskasse erstatten lassen zu haben. Die Verteidigung hatte eine Geldstrafe oder eine Bewährungsstrafe von maximal einem Jahr gefordert.

Hamburg (dpa/lno). Im Untreue-Prozess gegen den früheren Grünen-Bezirkspolitiker Michael Osterburg will die Große Strafkammer des Landgerichts Hamburg am Mittwoch (13.00 Uhr) das Urteil verkünden. Die Staatsanwaltschaft hat für den ehemaligen Fraktionschef im Bezirk Mitte zwei Jahre auf Bewährung sowie eine Geldauflage in Höhe von 10 000 Euro gefordert. Der 55-Jährige hatte gestanden, sich zwischen 2015 und 2019 Privatausgaben in Höhe von über 26 000 Euro zu Unrecht aus der Fraktionskasse erstatten lassen zu haben. Die Verteidigung hatte eine Geldstrafe oder eine Bewährungsstrafe von maximal einem Jahr gefordert.

Ursprünglich war der ehemalige Lebensgefährte der früheren Grünen-Landeschefin und heutigen Justizsenatorin Anna Gallina in 121 Punkten wegen gewerbsmäßiger Untreue teils in Tateinheit mit Betrug und Urkundenfälschung angeklagt worden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hatte das Gericht nach dem Geständnis die Verfahren in acht Punkten ganz und in weiteren Punkten teilweise eingestellt, was die Schadenssumme von ursprünglich fast 33 000 Euro um rund 7000 Euro reduzierte.

