Taxifahren wird teurer: Neuer Tarif für Hamburg

Ein Taxischild an einem Taxi.

Ab Juli müssen die Menschen in Hamburg mehr für ihre Fahrten mit dem Taxi bezahlen. Grund dafür seien die steigenden Betriebskosten für die Taxiunternehmen, teilte der Senat am Dienstag mit. Teil des neuen Tarifs ist die Erhöhung der Grundgebühr von fünf auf sechs Euro. Davon ausgenommen sind Fahrten an Wochentagen zwischen 10.00 Uhr und 15.00 Uhr. Hier sollen Fahrgäste lediglich eine Grundgebühr von vier Euro zahlen. Dieser preisgünstigere Zeitkorridor soll ebenfalls zum 1. Juli eingeführt werden. Neben der Grundgebühr sollen auch die Kosten pro Kilometer steigen, jeweils um etwa 20 Cent.