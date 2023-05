Zweiter Nachweis eines Goldschakals in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein ist zum zweiten Mal ein Goldschakal nachgewiesen worden. Das Tier konnte am 3. Mai bei Brodersdorf im Kreis Plön nahe der B502 auf der Grundlage von Fotofallenbildern dokumentiert werden, wie das Landesamt für Umwelt am Dienstag mitteilte. Die Bilder seien dem schleswig-holsteinischen Wolfsmanagement zugeleitet worden. Das Tier wurde demnach nachts auf einer Wiese gegen 23.00 Uhr dokumentiert.

Das erste Mal wurde ein Goldschakal im März 2017 in Schleswig-Holstein nachgewiesen. Dem Wolfsmanagement des Landes wurde damals ein möglicher Übergriff eines Wolfes auf Schafe im Kreis Dithmarschen gemeldet. Genetische Untersuchungen hatten ergeben, dass die Schafe von einem Goldschakal angegriffen worden waren.

Die etwa acht bis zehn Kilogramm schweren Goldschakale - besonders große Exemplare können nach Angaben des Umweltamtes in Ausnahmefällen ein Gewicht von etwa 15 Kilogramm erreichen - leben in der Regel als Paare zusammen. Sie besetzen feste Territorien von etwa drei Quadratkilometern, die sie gegen andere Goldschakale verteidigen. Die Tiere ernähren sich überwiegend von Insekten, Nagetieren, Vögeln und Amphibien.

Die Art ist den Angaben zufolge in Europa ursprünglich auf dem Balkan beheimatet, breitet sich aber seit einigen Jahren in Gebieten aus, die sie zuvor nie besiedelt hatten. In den vergangenen Jahren wurden in Deutschland Exemplare in verschiedenen Bundesländern nachgewiesen. 2021 pflanzten sich erstmals in Baden-Württemberg Goldschakale fort. Mittlerweile sind ist die Art bis nach Skandinavien vorgedrungen.

