Einbrecherin läuft Hausbesitzer in die Arme

Eine mutmaßliche Einbrecherin ist in Hamburg-Blankenese dem Hausbesitzer in die Arme gelaufen, als er mit seinem Hund zurückkehrte. Die 49-Jährige habe am Montagabend versucht, mit gestohlener Kleidung aus dem Einfamilienhaus zu flüchten, teilte die Polizei am Dienstag mit.