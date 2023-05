Japanisches Kirschblütenfest startet in Hamburg

Wenn die Bäume um die Alster wieder rosa leuchten, kann das nur eines heißen: In Hamburg steht das Kirschblütenfest an. Samt Feuerwerk und der alljährlichen Wahl der Kirschblütenkönigin startet das Straßenfest rund um die Alster am Freitag, wie die Stadt Hamburg am Dienstag mitteilte. Nach drei Jahren coronabedingter Pause wird am Samstag auch wieder eine Hamburger Kirschblütenkönigin gekrönt. Zuletzt hielt Lina Hilmer das Amt inne. Die Königin repräsentiert Hamburg und reist unter anderem nach Japan, um dort Persönlichkeiten aus Politik, Kultur und Wirtschaft zu treffen.