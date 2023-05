BGH urteilt im Tagebuchstreit beim „Cum-Ex“-Skandal

Der Schriftzug «M.M.Warburg & CO» ist in großen Lettern über dem Haupteingang des Bankhauses zu lesen.

Der Bundesgerichtshof wird an diesem Dienstag (12.00 Uhr) darüber urteilen, inwiefern Medien im Zusammenhang mit dem „Cum-Ex“-Skandal aus Tagebüchern zitieren durften. Die „Süddeutsche Zeitung“ hatte im September 2020 auf ihrer Internetseite einen Bericht veröffentlicht, in dem wörtlich aus Tagebüchern eines Miteigentümers der in den Skandal verwickelten Hamburger Warburg Bank zitiert worden war. Der Banker Christian Olearius sah seine Persönlichkeitsrechte verletzt und klagte gegen die Veröffentlichung.