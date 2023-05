Politologe nach Kommunalwahl: SPD weiter in der Krise

Die SPD in Schleswig-Holstein steckt nach Ansicht des Politikwissenschaftlers Wilhelm Knelangen in einem inhaltlichen und personellen Dilemma. „Die Krise der SPD im Land geht weiter“, sagte Knelangen am Montag der Deutschen Presse-Agentur nach der Kommunalwahl am Sonntag. „Die Partei erscheint mir eingezwängt zwischen den Grünen und ihrer Klimaprogrammatik und der CDU, die diesen Weg kritisch sieht.“ Was die SPD wolle, sei dabei undeutlich geblieben, zumal ihre kommunalen Forderungen abgeglichen werden könnten mit dem, was die Partei auf Bundesebene macht. „Von daher kommt kein Rückenwind“, saget Knelangen, der an der Universität Kiel eine Professur für Politikwissenschaft innehat.