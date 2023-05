Radfahrerin von Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt

Eine 83-jährige Fahrradfahrerin ist am Montagmorgen in Westerland auf Sylt von einem Auto angefahren worden. Sie erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte. Ihren Angaben zufolge wurde die Seniorin von dem Wagen einer 68-jährigen Fahrerin überrollt. Demnach ereignete sich der Unfall in einem Kreuzungsbereich in der Westerländer Innenstadt. Die Unfallursache war zunächst unklar. Die Fahrradfahrerin wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.