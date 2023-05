Rotlicht und Schranken ignoriert: Frau auf Gleisen gefangen

Eine 61-jährige Fahrradfahrerin hat herabfahrende Schranken und das Rotlicht an einem Bahnübergang in Lübeck ignoriert und ist zwischen den Gleisen gefangen worden. Ein Zugführer leitete am Samstag sofort eine Vollbremsung ein, wie die Bundespolizei Kiel am Montag mitteilte.

Die Frau habe gedacht, sie schaffe es noch, den Übergang zu überqueren. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, drückte sie sich an den Schrankenbaum und blieb unverletzt. Aufgrund der polizeilichen Maßnahme war das Gleis in Richtung Travemünde rund eine Stunde gesperrt, das andere Gleis in Richtung Lübeck durfte nur in langsamer Fahrt befahren werden. Gegen die Frau wird nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt.

