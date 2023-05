Nord-Süd-Kooperation bei Digitalisierung der Verwaltung

Schleswig-Holstein und Bayern arbeiten bei der Digitalisierung ihrer kommunalen Verwaltungen zusammen. Es gehe um die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes mit Hilfe einer in Schleswig-Holstein entwickelten Software, teilte Digitalisierungsminister Dirk Schrödter (CDU) am Montag mit. Kommunale Verwaltungen können so online gestellte Anträge und Anfragen von Bürgern und Unternehmen besser digital bearbeiten. Dieses System solle künftig auch in Bayern eingesetzt und gemeinsam weiterentwickelt werden. Ende 2022 hatten Schleswig-Holstein und Bayern eine entsprechende Vereinbarung geschlossen.