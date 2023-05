Nach Streik-Absage Bahnverkehr „weitestgehend normal“

Ein Reisender steht mit seinem Koffer an einem Bahnsteig vor einem ICE.

Nach der Absage des geplanten 50-stündigen Warnstreikes bei der Bahn ist der Regional- und Fernverkehr in Hamburg weitestgehend planmäßig angelaufen. Das sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Montagmorgen der Deutschen Presse-Agentur. „Am Wochenende wurden viele Mitarbeiter kurzfristig kontaktiert, um so viele Schichten wie möglich zu besetzen.“ Im Fernverkehr seien derzeit rund 90 Prozent der geplanten Züge unterwegs.