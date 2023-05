Hamburger CDU-Landeschef zu Bremen-Wahl: „Gutes Ergebnis“

Der Landesvorsitzende der Hamburger CDU, Dennis Thering, hat nach der Bürgerschaftswahl in Bremen von einem „guten Ergebnis“ für seine Partei gesprochen. „Das Ergebnis zeigt erneut, dass die CDU in Großstädten erfolgreich ist, wenn sie einen klaren Kurs fährt“, sagte Thering am Sonntagabend laut Mitteilung.