Pferdesport Teike Carstensen gewinnt Großen Preis in Hohen Wieschendorf

Teike Carstensen hat beim Reitturnier im mecklenburgischen Hohen Wieschendorf das Springen um den Großen Preis gewonnen. Die 24-Jährige aus Sollwitt in Schleswig-Holstein setzte sich am Sonntag in der mit 100.000 Euro dotierten Prüfung auf Greece durch. Carstensen und die neunjährige Stute zeigten den schnellsten fehlerfreien Ritt und verwiesen Johannes Ehning auf Classic Donna und den Briten Tim Gredley auf Medoc de Toxandria auf die Plätze zwei und drei. Insgesamt waren sechs Paare fehlerfrei geblieben. Für ihren Erfolg erhielt die Carstensen 25.000 Euro.