Playoffs: HTHC verliert trotz Hauke-Comeback gegen Polo

Die Hockey-Herren vom Hamburger Polo Club und Club an der Alster liegen im Kampf um die deutsche Feldmeisterschaft auf Endrunden-Kurs. Polo setzte sich am Samstag gegen den Lokalrivalen HTHC im ersten Spiel der Serie „best of three“ mit 2:1 (2:1) durch. Alster bezwang im zweiten Hamburger Duell den UHC mit 3:1 (2:1).